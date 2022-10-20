ЗАГСы Якутска начали регистрировать браки круглосуточно
Якутск, 20 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В столице Якутии сотрудники отделов ЗАГС дежурят на рабочих местах круглосуточно и готовы регистрировать браки в любое время суток. На особый режим работы учреждения переведены в связи с мобилизацией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе управления записи актов гражданского состояния при правительстве региона.
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В столице Якутии регистрируют браки и устанавливают отцовство в день подачи заявления, подчеркнула она. Иногда сотрудники управления ЗАГС выезжают для оформления бракосочетания в населённые пункты рядом с Якутском. В городе и пригороде были случаи, когда молодожёны регистрировали брак в полночь.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец сентября, в 3,5 раза возросло количество браков в Якутии в сравнении в прошлым годом. С просьбой официально установить отцовство якутяне обращаются в три раза чаще.