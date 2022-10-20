Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге установится спокойная погода после завершившегося периода дождливых и холодных дней. Таким прогнозом в своём Telegram-канале поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спокойная погода придёт уже в четверг, 20 октября. Температура воздуха в дневные часы повысится до +7…+8 градусов и сохранится на несколько дней. Однако на следующей неделе продолжится похолодание. Самым холодным днём может стать 25 октября.

Отметим, что, по сообщению Колесова, прошедшая среда, 19 октября, стала самым холодным днем с начала месяца. Температура воздуха опустилась до +6,4 градуса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выпало 40% осадков от месячной нормы октября