Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге установится спокойная погода после завершившегося периода дождливых и холодных дней. Таким прогнозом в своём Telegram-канале поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Спокойная погода придёт уже в четверг, 20 октября. Температура воздуха в дневные часы повысится до +7…+8 градусов и сохранится на несколько дней. Однако на следующей неделе продолжится похолодание. Самым холодным днём может стать 25 октября.

Отметим, что, по сообщению Колесова, прошедшая среда, 19 октября, стала самым холодным днем с начала месяца. Температура воздуха опустилась до +6,4 градуса.