Пекин, , 09:59 — REGNUM За последние десять лет китайская дипломатия смогла преодолеть трудности и продвинуться вперёд «в сложной и суровой международной ситуации и добилась замечательных достижений во всём мире». Об этом 20 октября на пресс-конференции в рамках проходящего в Пекине 20-го съезда Компартии Китая заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. Его слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства .

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Дипломат уточнил, число стран, установивших дипломатические отношения с Китаем, за последние десять лет выросло с 172 до 181, а количество стран и региональных организаций, с которыми у КНР установлены партнерские отношения, выросло с 41 до 113.

Он также добавил, что за указанный период Пекин, сталкиваясь с внешним сдерживанием, давлением и вмешательством, смог последовательно «отбить» девять стран, у которых были так называемые «дипломатические отношения» с тайваньской администрацией, укрепив таким образом приверженность международного сообщества модели «одного Китая».

Кроме того, Пекин «эффективно остановил вмешательство внешних сил в дела Гонконга, последовательно разгромил антикитайские силы».

Также Китай повысили уровень отношений с Россией до всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, а в контактах с США Пекин выступал за сохранение правильного направления двусторонних отношений.