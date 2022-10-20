Брюссель, 20 октября 2022, 09:58 — REGNUM В Европейской комиссии (ЕК) не исключают, что якобы подаренная президентом России Владимиром Путиным экс-главе правительства Италии Сильвио Берлускони водка может быть расценена как нарушение антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 20 октября сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя ЕК.
По словам последней, в апреле 2022 года было принято решение о запрете на ввоз в ЕС такого рода ликероводочных изделий и в имеющейся правовой базе нет исключений для подарков.
При этом представитель ЕК указала, что за соблюдение режима антироссийских санкций отвечают страны — члены ЕС, и потому в случае, если такой подарок имел место, определить было ли это нарушением санкционного режима должны итальянские власти.
Отметим, 18 октября некоторые итальянские СМИ сообщили, что Берлускони, который 29 сентября отметил 86-й день рождения, «немного восстановил отношения» с президентом России Владимиром Путиным, который прислал ему на день рождения «20 бутылок водки и очень доброе письмо».