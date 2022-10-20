Брюссель, , 09:58 — REGNUM В Европейской комиссии (ЕК) не исключают, что якобы подаренная президентом России Владимиром Путиным экс-главе правительства Италии Сильвио Берлускони водка может быть расценена как нарушение антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 20 октября сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя ЕК.

Водка espensorvik

По словам последней, в апреле 2022 года было принято решение о запрете на ввоз в ЕС такого рода ликероводочных изделий и в имеющейся правовой базе нет исключений для подарков.

При этом представитель ЕК указала, что за соблюдение режима антироссийских санкций отвечают страны — члены ЕС, и потому в случае, если такой подарок имел место, определить было ли это нарушением санкционного режима должны итальянские власти.

Отметим, 18 октября некоторые итальянские СМИ сообщили, что Берлускони, который 29 сентября отметил 86-й день рождения, «немного восстановил отношения» с президентом России Владимиром Путиным, который прислал ему на день рождения «20 бутылок водки и очень доброе письмо».