Аэропорт Липецка остаётся закрытым
Липецк, 20 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты для аэропорта Липецка продлён до 28 октября, решение принято Росавиацией. Об этом сообщает ведомство 20 октября.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Аэропорт
Аэропорт Липецка в числе 11 российских аэропортов городов юга и центра России остаётся закрытым с 24 февраля. Остальные аэропорты работают штатно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России выделило два миллиарда рублей для российских аэропортов, для которых действует запрет на полёты.