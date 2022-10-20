Липецк, 20 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты для аэропорта Липецка продлён до 28 октября, решение принято Росавиацией. Об этом сообщает ведомство 20 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Аэропорт Липецка в числе 11 российских аэропортов городов юга и центра России остаётся закрытым с 24 февраля. Остальные аэропорты работают штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России выделило два миллиарда рублей для российских аэропортов, для которых действует запрет на полёты.