Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В Свердловской области утверждены единовременные выплаты семьям участников специальной военной операции. Такое решение 20 октября было принято на заседании регионального правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Известно, что каждая семья единовременно получит по 20 тыс. рублей. Такая же сумма полагается на каждого несовершеннолетнего ребёнка военнослужащего. А если дети учатся, то возраст увеличивается до 23 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, также власти региона прорабатывают и иные меры поддержки семей защитников Родины.