Иркутск, 20 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о неблагоприятных погодных условиях на территории Иркутской области, сообщает 20 октября телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону.

МВД ДТП в Приангарье

Так, сегодня около 7:00 местного времени на 38 километре автодороги А — 331 «Вилюй» 36 — летний водитель автомобиля «ВАЗ - Нива», двигался в направлении города Иркутска. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением транспортного средства и допустил опрокидывание машины в кювет.

В результате аварии мужчина и его 26-летняя пассажирка получили различные травмы.

В связи с выпадением мокрого снега на территории Приангарья сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям, во избежание заносов и дорожно-транспортных происшествий, не совершать резких маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября, по данным синоптиков, в западных районах Иркутской области выпал мокрый снег, на дорогах образовалась гололедица.

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