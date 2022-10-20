Сеул, , 09:56 — REGNUM Ожидается, что с 2030 года число домохозяйств в Южной Корее начнет постепенно сокращаться. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Число домохозяйств в Сеуле, которых в 2020 году насчитывалось 3,95 млн, увеличится к 2029 году до 4,12 млн. Однако к 2050 году их число сократится до 3,79 млн.

Отмечается, что в 2020 году по всей стране насчитывалось 20,7 млн домохозяйств, однако, как ожидается, к 2039 году их число достигнет пика в 23,87 млн человек. К 2050 году в стране будут проживать 22,85 млн домохозяйств, 49,8% которых придется на лиц в возрасте старше 65 лет.

Эксперты предполагают, что к 2050 году средний возраст глав домохозяйств составит 64,9 года, что на 12 лет больше, чем в 2020 году.

Прогнозируется, что доля домохозяйств, состоящих из одного человека, увеличится с 31% в 2020 году до 40% в 2050 году. Доля семейных пар, имеющих детей, сократится с 29,3% до 17,1%, а доля южнокорейцев, не состоящих в браке, возрастёт с 19,6% в 2020 году до 29,6% в 2050 году.