Курск, 20 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Аэропорт Курска останется закрытым ещё на неделю — решением Росавиации режим временного ограничения на полёты продлён до 28 октября. Об этом сообщили 20 октября в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

В целом решение коснулось 11 российских аэропортов — Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение полётов для них продлено до 28 октября 2022 года 03:45 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительством России выделено ещё два миллиарда рублей для российских аэропортов, которые закрыты с 24 февраля.