Уфа, 20 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Семь предприятий — экспортеров продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК) в Башкирии получили в 2022 году субсидии из республиканского бюджета на общую сумму 28,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Отмечается, что эти средства пошли на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой товаров за рубеж, включая затраты, понесенные при штрафных санкциях по неисполнению экспортных контрактов. Башкирские предприятия поставляют на экспорт семена масличных культур, молочную сыворотку, муку и соусы.

«Региональные предприятия аграрно-промышленного комплекса продолжают активно экспортировать продукцию. Это позволяет укреплять и расширять внешнеэкономические связи республики, нивелировать эффект перепроизводства по многим видам продукции на внутреннем рынке, и сохранять стабильные цены на них», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства регионаИльшата Фазрахманова.

Он добавил, что руководство региона поддерживает такие предприятия.

«По оперативным данным из республики за девять месяцев текущего года продукции АПК экспортировано на сумму около 220 млн долларов США (в текущих ценах)», — пояснил Фазрахманов.

По его словам, основными странами-импортерами башкирской сельскохозяйственной продукции являются Белоруссия, Иран, Китай, Турция, Таджикистан.

Основная часть поставок в структуре экспорта приходится на масложировую продукцию (71,6%), остальное — спирты, маслосемена, молочная и мясная продукция, а также зерновые, пояснили в пресс-службе.