Москва, , 09:51 — REGNUM Мобилизационная экономика служит прекрасной иллюстрацией избитой фразы «нельзя быть немножко беременной», отметил в своем телеграм-канале 20 октября доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя решение создать координационный совет для обеспечения потребностей, связанных с военной операцией на территории б. УССР, он пояснил:

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первое. В координационном совете должны быть оперативно созданы аналоги Госплана (планирование, нормирование), Госснаба (фонды), Госкомцен (снова нормирование и определение фиксированных цен).

Второе. Совет должен быстро определиться с госзаданиями, причем, не только в части гособоронзаказа. Армия и мобилизованные кушать патроны, одеваться в ящики из-под снарядов или лечить раны солидолом не будут. Если государству нужно, условно, 1000 танков, то в цепочке госзадания должны быть поставщики от руды до последней гайки. Причем, по фиксированным ценам и с ответственностью за невыполнение. Дабы не получилось так, что абстрактные металлурги снова «нахлобучат» государство на 100 миллиардов©. Здесь же — какие ОКВЭД подпадают к получению мобзадания.

Третье. С особой остротой встает вопрос наполнения бюджета. В новых условиях исполнителей госзадания нужно освобождать от НДС (государство само себе платить не будет). Налог на прибыль также превращается в фикцию, поскольку непонятно, на каком основании условный Мордашов будет наживаться на бюджете. Если же исключить НДС и оставить прибыль, любой менеджер будет заинтересован в ее разгоне, а это инфляция.

Мау полагает, что вариантом финансирования мобилизационной экономики будет денежная эмиссия со всем ее негативом. Но напечатанные миллиарды в пушки, тем более, по старым ценам, не превратятся. Другими словами, нужен полный контроль за деятельностью ЦБ.

Четвертое. Для исполнителей гособоронзадания, а это неопределенно большой круг лиц, нужно приостанавливать действие статей ГК РФ, НК РФ, ТК РФ, КоАП. Здесь же — переобувшийся в российский, западный аудит: мобилизационной модели он категорически противопоказан, иначе все данные быстро попадут иностранным спецслужбам, а от них — хохлам.

Пятое. Против мобилизационной модели логично будут выступать акционеры компаний (хотя бы поэтому рынок и мобилизационная экономика несовместимы) вплоть до отказа от сотрудничества с государством. Акционеры и дольщики заинтересованы в максимизации прибыли и дивидендов, государство — в гарантированном снабжении армии всем необходимым по фиксированным ценам.

Значит, нужно решать вопрос с собственностью. Способов множество: от временной национализации до передачи акций/долей в ДУ или траст государству. Чтобы не утонуть в волоките, необходимо и достаточно внести блокирующие записи в реестр ЕГРЮЛ (одно касание мышки) и в реестры регистраторов (для АО — тоже в одно касание мышки).

Таким образом, условный Мордашов не сможет переоформить «Северсталь» в заокеанский траст, как он недавно вроде бы предлагал американцам».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российское правительство должно подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. По мнению Никиты Кричевского, решение создать координационный совет для обеспечения потребностей, связанных с военной операцией на территории б. УССР, к сожалению, стало новым подарком для всех, кто умничает по поводу и без.

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