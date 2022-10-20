Магадан, , 09:50 — REGNUM Магаданская область выполнила полностью задачи по частичной мобилизации, заявил глава региона Сергей Носов.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Мной принято решение, и подписано соответствующее постановление о выплате единовременной помощи в размере 150 тыс. рублей для всех колымских бойцов (добровольцев, контрактников, мобилизованных). Эта сумма позволит военным, их семьям не снижать уровень качества жизни и решить насущные вопросы», — написал в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Отмечается, что на Колыме сохраняются все принятые ранее меры поддержки семей военнослужащих: выплата в размере 70% от зарплаты бюджетникам, компенсация оплаты за детский сад, бесплатное горячее питание школьникам, освобождение от оплаты коммунальных услуг (за исключением взносов на капитальный ремонт), бесплатное соцобслуживание на дому членам семей мобилизованных, бесплатная юридическая и психологическая помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области в соответствии с указом президента РФ создан оперативный штаб.