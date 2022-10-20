Горно-Алтайск, , 09:51 — REGNUM Республика Алтай 20 октября отправила в зону проведения спецоперации груз для дооснащения добровольцев и контрактников из региона. По словам главы субъекта Олега Хорохордина, более 17 тонн груза было собрано менее чем за месяц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Республика Алтай отправила груз для участников СВО Цитата из видео в телеграм-канале Олега Хорохордина

«В акции, которую организовали представители общественной организации «Ветераны боевых действий», участвовала вся республика. На собранные средства приобрели термобелье, балаклавы, перчатки, батарейки, аккумуляторы для техники и многое другое», — отметил он.

В сборе помощи принимали участие местные жители. Студенты политехнического колледжа им. Гнездилова сшили для бойцов экипировку, материал для чего предоставили предприниматели. Банк «Ноосфера» подарил бойцам бронированный инкассаторский автомобиль.

Олег Хорохордин напомнил о введении в четырёх регионах военного положения, призвав жителей сплотиться и сделать всё для поддержки военнослужащих.

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