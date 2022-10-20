Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. На Камчатке 20 октября торжественно проводили очередную группу мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Губернатор края Владимир Солодов пообещал военнослужащим, что их семьям будет оказана всестороння помощь и поддержка.

Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор провёл на перроне аэродрома молебен о русском воинстве и благословил бойцов на защиту Родины и её интересов.

«Сегодня наша страна переживает трудные времена, и мы все, каждый на своем месте, делаем то, что должны. Вам выпал очень благородный и правильный путь — защищать Родину с оружием в руках. Специальная военная операция начиналась для защиты жителей Донецкой и Луганской республик. Сейчас она ведется для защиты нашей российской территории, для наведения в ней порядка и восстановления мира. Вся страна сейчас объединяется и мобилизуется для решения этой главной задачи. И здесь Дальний Восток, Камчатка, показывают пример. Потому что, когда наступает беда, лучшие ребята, такие как вы, встают на защиту нашей страны. У многих из вас есть боевой опыт, все вы проходили военную службу и сегодня наступил тот день, когда вам пришлось снова надеть военную форму. Уверен, что вы внесете свой очень значимый и ценный вклад в выполнение поставленных задач. Возвращайтесь домой живыми и невредимыми и пусть поддержка ваших близких придает вам силы и греет в непростые минуты службы», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё три захваченных нацистским киевским режимом региона на территории б. УССР собираются освободить власти Херсонской области. Об этом 20 октября РИА Новости заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.