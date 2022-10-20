Новосибирск, 20 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области первые подразделения призванных по частичной мобилизации и проходящих подготовку готовы отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом 20 октября сообщили в региональном правительстве.

t. me/novasiberia Мобилизованные в Новосибирской области

«Вы убываете в новые районы для продолжения боевого слаживания. Могу заверить — мы сделаем всё, чтобы ваши родные, ваши близкие были под вниманием и опекой, как можно меньше беспокоились о решении житейских, хозяйственных вопросов, — сказал, обращаясь к военнослужащим, губернатор региона Андрей Травников. — Вы и ваши семьи получите все положенные единовременные региональные выплаты, все меры социальной поддержки. Если какие-то вопросы будут возникать, мои коллеги на местах будут решать их максимально быстро и полно».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что выплаты получили уже 90% мобилизованных новосибирцев.

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