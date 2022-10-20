Махачкала, 20 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Дагестане созданы 14 специализированных классов, которые будут заниматься по программе подготовки, разработанной совместно с управлением Росгвардии. Росгвардейские классы открыты в школах Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта и Левашинского района, сообщил глава республики Сергей Меликов.

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Вместе с командующим Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковником Сергеем Захаровым руководитель республики принял участие в открытии одного из таких классов, созданного на базе республиканского центра образования в Каспийске.

Учащимися специализированных классов станут ученики седьмых классов. Они получили в подарок от Сергея Меликова макеты автомата Калашникова, тренировочные пистолеты и штык-ножи.

Росгвардейские классы будут способствовать укреплению военно-патриотического воспитания детей, повышению авторитета и престижа военной службы. Вместе с открытыми 19 октября 14 классами в Дагестане теперь будут действовать 16 таких классов. Такого количества нет ни в одном регионе России, подчеркнули в пресс-службе администрации региона.