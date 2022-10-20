Астана, , 09:49 — REGNUM Проблема обмеления озера Балхаш является ключевой не только для региональных властей, но для всего Казахстана. С таким заявлением президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил 20 октября, выступая на встрече с общественностью новообразованной Жетысуской области.

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«Важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Координацию должно осуществлять министерство экологии», — сказал Токаев.

Он отметил, что на этот сложный процесс потребуется много усилий, и потребовал все работы выполнить качественно. Президент указал на необходимость «более разумно» осваивать береговую линию озера.

Токаев также заявил о необходимости продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или, которая является главным притоком озера Балхаш.