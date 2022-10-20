Тель-Авив, Израиль, , 09:56 — REGNUM Отказ России от ориентированности на Запад в пользу разворота на Восток разрушит американскую гегемонию. Об этом говорится в статье, опубликованной газетой Jerusalem Post.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению автора статьи, Россия сигнализирует о том, что её будущее — на Востоке. Москва надеется, что мировой «центр тяжести» переместится в Азию.

«Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, — к новому многополярному миропорядку», — говорится в статье.

Во главе нового миропорядка встанут Китай, Россия, Иран, Турция и их союзники, добавил автор.

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