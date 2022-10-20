Мариуполь, ДНР, 20 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике задержан подозреваемый в подготовке теракта, сообщили 20 октября в МГБ ДНР.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь

По данным спецслужбы, подозреваемый готовил теракт в здании администрации Мариуполя. Он также на фоне бытового конфликта готовил преступление в отношении пророссийски настроенных соседей.

В МГБ ДНР отметили, что подозреваемый действовал по заданию СБУ.