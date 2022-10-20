Владимир, 20 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Две метрические книги, имеющие записи о герое Отечественной войны 1812 года князе Петре Багратионе и родоначальнике телевидения Владимире Зворыкине, представил архив Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Владимимрской области Старинная метрическая книга

Специалисты установили точную дату рождения Владимира Зворыкина — инженер и изобретатель родился 17 июля 1888 года во владимирском Муроме.

Другая запись рассказывает о кончине генерала от инфантерии, одного из командующих Бородинским сражением в селе Сима Юрьев-Польского района в имении генерал-лейтенанта князя Бориса Голицына: «Пётр Багратион преставился в покаянии 12-го, а погребен 14-го числа 47-ми лет от прострела ноги и антонова огня».

Ознакомиться с оцифрованными уникальными документами можно в читальном зале Владимирского архива.