Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Необходимость создания координационного совета, призванного мобилизовать экономику России в интересах специальной военной операции, назрела уже давно. Об этом ИА REGNUM сообщила заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это решение назрело очень давно, и хорошо, что его приняли, потому что мобилизация не может быть только частичной военной, если идёт специальная военная операция, первое, что нужно было мобилизовать, оптимизировать под эти цели, — это экономическую жизнь нашей страны», — объяснила Ветренко.

Эксперт выразила надежду, что создающийся орган сможет в кратчайшие сроки провести экономическую мобилизацию в интересах достижения целей СВО.

Напомним, координационный совет будет заниматься вопросами по обеспечению военных потребностей страны, возглавит его глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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