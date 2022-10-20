Необходимость создания координационного совета назрела уже давно — эксперт
Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Необходимость создания координационного совета, призванного мобилизовать экономику России в интересах специальной военной операции, назрела уже давно. Об этом ИА REGNUM сообщила заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко.
«Это решение назрело очень давно, и хорошо, что его приняли, потому что мобилизация не может быть только частичной военной, если идёт специальная военная операция, первое, что нужно было мобилизовать, оптимизировать под эти цели, — это экономическую жизнь нашей страны», — объяснила Ветренко.
Эксперт выразила надежду, что создающийся орган сможет в кратчайшие сроки провести экономическую мобилизацию в интересах достижения целей СВО.
Напомним, координационный совет будет заниматься вопросами по обеспечению военных потребностей страны, возглавит его глава правительства РФ Михаил Мишустин.