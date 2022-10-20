Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Необходимость создания координационного совета, призванного мобилизовать экономику России в интересах специальной военной операции, назрела уже давно. Об этом ИА REGNUM сообщила заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Это решение назрело очень давно, и хорошо, что его приняли, потому что мобилизация не может быть только частичной военной, если идёт специальная военная операция, первое, что нужно было мобилизовать, оптимизировать под эти цели, — это экономическую жизнь нашей страны», — объяснила Ветренко.

Эксперт выразила надежду, что создающийся орган сможет в кратчайшие сроки провести экономическую мобилизацию в интересах достижения целей СВО.

Напомним, координационный совет будет заниматься вопросами по обеспечению военных потребностей страны, возглавит его глава правительства РФ Михаил Мишустин.