Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Разработка малогабаритных АЭС в США, которые нужны для сокращения выборов парниковых газов, столкнулась с проблемой поставки топлива для них, поскольку их продает только одна компания, и она российская, пишут Сара Макфарлейн, Тимоти Гарднер и Сюзанна Твидейл в материале, вышедшем 20 октября в агентстве Reuters.

Ядерная энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о HALEU, или о металлическом высокопробном низкообогащенном урановом топливе, которое играет крайне важную роль для атомной энергетики США, поэтому рассматриваются различные варианты его наработки. В частности, американское правительство намерено использовать оружейный уран в качестве топлива для современных реакторов.

Интерес к ядерной энергетике возродил энергетический кризис, вызванный конфликтом на территории бывшей УССР. По словам сторонником небольших реакторов следующего поколения, такие установки более эффективны, быстрее строятся и могут ускорить отказ от ископаемого топлива.

Но без надежного источника высокопробного низкообогащенного урана, в котором нуждаются реакторы, разработчики опасаются, что они не получат заказов на свои установки. А без заказов потенциальные производители топлива вряд ли наладят коммерческие цепочки поставок, чтобы заменить российский уран.

«Мы понимаем необходимость срочных действий, чтобы стимулировать создание устойчивых, ориентированных на рынок поставок HALEU», — сказал представитель министерства энергетики США.

По словам представителя ведомства, правительство США находится на завершающей стадии оценки того, какую часть своих запасов высокообогащенного урана, количество которого оценивается в 585,6 тонны, следует выделить для реакторов.

Тот факт, что у России есть монополия на HALEU, уже давно беспокоит Вашингтон, ситуацию может изменить конфликт на территории бывшей УССР: ни правительство, ни компании, разрабатывающие новые усовершенствованные реакторы, не хотят полагаться на Москву.

Топливо HALEU обогащено до 20% против обычных 5% в обычном топливе, которое питает большинство атомных электростанций. Однако в настоящее время HALEU на коммерческой основе продает только TENEX, входящая в российскую государственную атомную энергетическую компанию «Росатом».

Хотя ни одна западная страна не ввела санкции против Росатома из-за ситуации на территории бывшей УССР, в основном из-за его важности для мировой атомной отрасли, американские разработчики электростанций, такие как X-energy и TerraPower, не хотят зависеть от российской цепочки поставок, отметили в Reuters.

«Еще несколько месяцев назад у нас не было проблем с топливом», — сказал Джефф Навин, директор по внешним связям TerraPower, председателем которого является миллиардер Билл Гейтс. — После [начала спецоперации на территории бывшей УССР] нам было неудобно вести дела с Россией».