Вашингтон, 20 октября 2022, 09:45 — REGNUM Разработка малогабаритных АЭС в США, которые нужны для сокращения выборов парниковых газов, столкнулась с проблемой поставки топлива для них, поскольку их продает только одна компания, и она российская, пишут Сара Макфарлейн, Тимоти Гарднер и Сюзанна Твидейл в материале, вышедшем 20 октября в агентстве Reuters.
Речь идет о HALEU, или о металлическом высокопробном низкообогащенном урановом топливе, которое играет крайне важную роль для атомной энергетики США, поэтому рассматриваются различные варианты его наработки. В частности, американское правительство намерено использовать оружейный уран в качестве топлива для современных реакторов.
Интерес к ядерной энергетике возродил энергетический кризис, вызванный конфликтом на территории бывшей УССР. По словам сторонником небольших реакторов следующего поколения, такие установки более эффективны, быстрее строятся и могут ускорить отказ от ископаемого топлива.
Но без надежного источника высокопробного низкообогащенного урана, в котором нуждаются реакторы, разработчики опасаются, что они не получат заказов на свои установки. А без заказов потенциальные производители топлива вряд ли наладят коммерческие цепочки поставок, чтобы заменить российский уран.
По словам представителя ведомства, правительство США находится на завершающей стадии оценки того, какую часть своих запасов высокообогащенного урана, количество которого оценивается в 585,6 тонны, следует выделить для реакторов.
Тот факт, что у России есть монополия на HALEU, уже давно беспокоит Вашингтон, ситуацию может изменить конфликт на территории бывшей УССР: ни правительство, ни компании, разрабатывающие новые усовершенствованные реакторы, не хотят полагаться на Москву.
Топливо HALEU обогащено до 20% против обычных 5% в обычном топливе, которое питает большинство атомных электростанций. Однако в настоящее время HALEU на коммерческой основе продает только TENEX, входящая в российскую государственную атомную энергетическую компанию «Росатом».
Хотя ни одна западная страна не ввела санкции против Росатома из-за ситуации на территории бывшей УССР, в основном из-за его важности для мировой атомной отрасли, американские разработчики электростанций, такие как X-energy и TerraPower, не хотят зависеть от российской цепочки поставок, отметили в Reuters.