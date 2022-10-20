Москва, 20 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Выделить жилищные сертификаты для жителей приграничных населённых пунктов в Белгородской, Курской и Брянской областях предложил депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков.

ИА REGNUM Жилой дом

Парламентарий направил соответствующее обращение в правительство России.

«После новости о том, что жителям Херсонской области будут выделены жилищные сертификаты, считаю необходимым предоставить такую же возможность для жителей приграничных населённых пунктов в Белгородской, Курской и Брянской областях», — отметил Исаков в телеграм-канале.

Ситуация там крайне непростая, обстрелы осуществляются каждый день, и даже при хорошей работе наших ПВО, шальные снаряды все же попадают по объектам гражданской инфраструктуры, приводит он аргументы.

«Многие уже более полугода вынуждены жить в гостиницах и санаториях, лишившись дома, своего подсобного хозяйства, попав в очень непростую жизненную ситуацию», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, переезжающие из Херсонской области получат сертификаты на покупку жилья в любом из регионов России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.