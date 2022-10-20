Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии Северо-Западного федерального округа проведут для мобилизованных граждан тактико-специальную подготовку и расскажут, как обеспечить свою безопасность и помочь боевым товарищам, сообщили 20 октября в пресс-службе Росгвардии по СЗФО.

t. me/rosgvardszo Сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев, который 16 октября вступил в должность, поручил сотрудникам ОМОН «Бастион» принять участие в подготовке мобилизованных граждан. Так, росгвардейцы, имеющие боевой опыт, во время тактико-специальной подготовки проведут занятия с учетом предстоящих задач, связанных с действиями в условиях боевого соприкосновения с противником.

«В том числе во время огневой подготовки будет отработан сценарий реального боя и тактика перемещения в составе подразделений», — добавили в пресс-службе.

Помимо этого, сотрудники ОМОН Росгвардии уделят особое внимание обеспечению личной безопасности, расскажут о слаженных действиях военнослужащих в бою, которые помогут выполнить поставленные задачи, а главное, сохранить свою жизнь и жизни боевых товарищей.