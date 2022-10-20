Усть-Кут, Иркутская область, 20 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Иркутской области для ремонта дороги Усть-Кут — Уоян, размытой из-за продолжительных дождей, привлечено более 30 единиц техники. Она работает на участке с 6 по 60 километр, сообщает 20 октября телеграм-канал правительства Приангарья.

Правительство Приангарья Ремонт дороги Усть-Кут — Уоян

По поручению губернатора Игоря Кобзева, с ходом работ ознакомился министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по автомобильной дороге Усть-Кут — Уоян специалисты засыпают просадки земляного полотна, ведут планировку обочин и проезжей части, кюветов с добавлением нового материала. На данный момент отсыпано около 15 тысяч кубометров каменного материала. Однако мы видим, что нужно провести усиление, привлечь дополнительную технику и специалистов», — отметил Максим Лобанов.

Сегодня рабочая группа министерства проедет по дороге Усть-Кут — Уоян до посёлка Магистральный. Там тоже восстанавливают несущую способность земляного полотна. Затем специалисты отправится в Жигалово и Качуг, по дорогам, на состояние которых также поступают жалобы водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», до конца 2022 года отремонтируют три участка автодороги Тайшет — Шиткино — Шелаево.

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