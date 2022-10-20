Красноярск, , 09:42 — REGNUM В Красноярском межрайонном роддоме №1 ночью 20 октября произошёл пожар. Сигнал о возгорании поступил в 00:32 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Пожарные ГУ МЧС по Красноярскому краю

Прибывшие на место огнеборцы локализовали пожар на площади 5 кв. метров. Спустя 43 минуты после поступления сообщения огонь был полностью ликвидирован.

«Эвакуировано 17 человек, пострадавших нет. На тушение пожара всего привлекается 64 человека, 21 единица техники, из них от МЧС России 56 человек, 18 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шарыповском районе расследуется уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в частном доме. Трагедия произошла вечером 15 октября.

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