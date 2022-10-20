Омутинский район, Тюменская область, , 09:41 — REGNUM В Омутинском районе Тюменской области упразднили две деревни. Такое решение приняли парламентарии региональной думы 20 октября 2022 года.

Заброшенный дом. Деревня. Село Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Ликвидируется село Казарма, которое расположено в 10 км от Вагайского сельского поселения и посёлок Кошелевский Шабановского сельского поселения.

Отмечается, что в данных населённых пунктах отсутствуют зарегистрированное и проживающее население, дороги с твёрдым покрытием, рабочие места, школы, магазины, жилые строения и производственные объекты.