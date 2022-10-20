Омутинский район, Тюменская область, 20 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Омутинском районе Тюменской области упразднили две деревни. Такое решение приняли парламентарии региональной думы 20 октября 2022 года.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заброшенный дом. Деревня. Село

Ликвидируется село Казарма, которое расположено в 10 км от Вагайского сельского поселения, и посёлок Кошелевский Шабановского сельского поселения.

Отмечается, что в данных населённых пунктах отсутствуют зарегистрированное и проживающее население, дороги с твёрдым покрытием, рабочие места, школы, магазины, жилые строения и производственные объекты.