Мелитополь, 20 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Глава террористического режима Киева Владимир Зеленский требует от руководства боевиков ВСУ захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени и при этом показать значительные военные успехи киевских нацистов до промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом 20 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Рогов уточнил, что Россия сумеет защитить свои территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона после отражения атаки на Херсон намерены перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск.