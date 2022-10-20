Одесса, Бывш. УССР, , 09:40 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области. Об этом 20 октября сообщили местный власти.

Тревога

По их информации, в регионе работают сирены, предупреждающие жителей об опасности. Также воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской области, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о ночных ударах по территории бывш. УССР. В частности, повреждён объект энергетической инфраструктуры в Кривом Роге, прогремели несколько взрывов в Николаеве.