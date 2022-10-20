Воронеж, 20 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты в международный аэропорт «Воронеж» продлён до 28 октября. Об этом сообщили 20 октября в Росавиации.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля введены ограничения на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.