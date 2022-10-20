Оренбург, , 09:38 — REGNUM Правительство Оренбургской области начало работу по исполнению Указа президента России о введении в регионе уровня базовой готовности, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

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В регионе 20 октября создадут оперативный штаб. Возглавит его лично глава Оренбуржья.

По словам Паслера, все системы жизнеобеспечения, объекты экономики и социальной сферы продолжат работать в обычном режиме. Если потребуется, органы исполнительной власти и местного самоуправления скорректируют работу в зависимости от оперативных задач.

«Повышенное внимание уделим общественной безопасности и охране объектов критической инфраструктуры. На сегодня обстановка в Оренбуржье, в том числе в приграничных территориях, не вызывает беспокойства. Передвижение людей и транспортных средств не ограничено. Регион живет привычной жизнью и готов к решению всех задач, поставленных главой государства», — сказал губернатор.

Напомним, в связи с введением военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в этих субъектах объявлен максимальный уровень реагирования, на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — средний уровень реагирования, на территориях субъектов России, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, — уровень повышенной готовности, в остальных российских регионах — базовый уровень готовности.