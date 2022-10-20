Киев, 20 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, сообщили 20 октября местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

По их данным, в столице бывш. УССР работают сирены, предупреждающие жителей об угрозе с воздуха. Аналогичные оповещения работают в Киевской области.

Также воздушная тревога объявлена в Одесской области и в ряде других регионов б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаеве прогремели взрывы.