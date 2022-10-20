Якутск, , 09:40 — REGNUM Возле многоэтажного дома в Якутске горожане нашли части тела женщины. Пакет с её останками лежал возле мусорных баков, сообщило 20 октября ЯСИА.

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На месте обнаружения фрагментов человеческого тела работают представители следственного управления СК РФ по республике. Идут следственные мероприятия.

«Фрагменты расчлененного тела обнаружены сегодня около полудня. Работает следственно-оперативная группа под руководством следователя следственного отдела по городу Якутску», — отметили в следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Северобайкальском районе Бурятии было возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины. Её расчленённое тело обнаружили в багажнике машины местного жителя.