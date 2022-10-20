Херсон, 20 октября 2022, 09:36 — REGNUM Прорвать линию обороны в районе Херсона ВСУ не удастся, об этом заявил в эфире «Радио «Крым» заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, основная часть в рядах ВСУ — насильно мобилизованные люди, которые не хотят идти в атаку, при этом довольно много наёмников.
Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября на территории Херсонской области (а также ЛНР, ДНР и Запорожья) введено военное положение. С 19 октября ведётся эвакуация населения из правобережных районов Херсонской области.