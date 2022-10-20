Херсон, , 09:36 — REGNUM Прорвать линию обороны в районе Херсона ВСУ не удастся, об этом заявил в эфире «Радио «Крым» заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Попытки атак ВСУ не прекращаются, но такого запала, как в начале, у них нет. Все успехи, на которые ссылается укровермахт, — это всего лишь перегруппировки. Наше преимущество — это степь, где все как видно на блюдечке. Каждый день у ВСУ гибнут по две роты», — заявил Стремоусов.

По его словам, основная часть в рядах ВСУ — насильно мобилизованные люди, которые не хотят идти в атаку, при этом довольно много наёмников.

«Прорвать линию обороны им не удастся, и в 60 тысяч военнослужащих ВСУ на юге я не верю. Максимально это 30 тысяч, которые не хотят умирать», — добавил замгубернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября на территории Херсонской области (а также ЛНР, ДНР и Запорожья) введено военное положение. С 19 октября ведётся эвакуация населения из правобережных районов Херсонской области.