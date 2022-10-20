Астана, 20 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В условиях «высокой геополитической турбулентности» важное значение приобретает единство народа Казахстана. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 20 октября, выступая на встрече с общественностью новообразованной Жетысуской области.

Wassily, Zscout370 Казахстан

«Множатся конфликты и войны, критически усиливается недоверие между странами. В таких сложных реалиях особое значение приобретает единство нашего народа, укрепление согласия и стабильности в обществе», — сказал Токаев.

Он назвал единство народа главным условием прогресса и сохранения территориальной целостности. В связи с этим он пообещал, что власти страны будут жёстко бороться с попытками расколоть общество.

«Сохраняя плюрализм мнений, мы должны жёстко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма», — заявил президент.