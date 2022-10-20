Екатеринбург, 20 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Свердловской области возобновлена отправка мобилизованных. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По данным Е1.ru, очередную партию граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, отправили из Берёзовского. Ещё одна отправка состоялась в Каменске-Уральском.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее областной военкомат анонсировал возобновление отправки мобилизованных и продолжение частичной мобилизации.