Иркутск, 20 октября 2022, 09:34 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 20 октября известило о расследовании уголовного дела по факту нападения на жителя Иркутска. Вечером 1 сентября в Иркутске не менее четырёх человек совершили покушение на убийство мужчины. Злоумышленники жестоко избили потерпевшего, после чего мачете отрезали ему кисть руки, произвели из ружья несколько выстрелов в ноги. Потерпевшему удалось спастись.
Подозреваемые в преступлении скрылись, однако вскоре двое из них были задержаны сотрудниками полиции и УФСБ. В настоящее время по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Организатор преступления Мироян Миро Усубович, 2 сентября 1987 года рождения скрывается от органов следствия и объявлен в федеральный розыск.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года 34-летнего жителя Слюдянки обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, убийстве и умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога.
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