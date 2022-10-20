Иркутск, , 09:34 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 20 октября известило о расследовании уголовного дела по факту нападения на жителя Иркутска. Вечером 1 сентября в Иркутске не менее четырёх человек совершили покушение на убийство мужчины. Злоумышленники жестоко избили потерпевшего, после чего мачете отрезали ему кисть руки, произвели из ружья несколько выстрелов в ноги. Потерпевшему удалось спастись.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений». МВД

Подозреваемые в преступлении скрылись, однако вскоре двое из них были задержаны сотрудниками полиции и УФСБ. В настоящее время по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Организатор преступления Мироян Миро Усубович, 2 сентября 1987 года рождения скрывается от органов следствия и объявлен в федеральный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года 34-летнего жителя Слюдянки обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, убийстве и умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога.

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