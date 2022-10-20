Магас, 20 октября 2022, 09:34 — REGNUM Ингушетия собрала очередную партию гуманитарного груза для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Машина с продуктами питания, медикаментами, теплой одеждой, а также газовыми плитами и тепловыми пушками отправилась в подразделение 503 мотострелкового полка, сообщили 20 октября в пресс-службе правительства региона.
Гуманитарный груз в поддержку военных из Ингушетии был сформирован по поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова. Закупку всего необходимого для бойцов произвели на средства национального фонда развития Ингушетии.
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