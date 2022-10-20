Магас, 20 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Ингушетия собрала очередную партию гуманитарного груза для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Машина с продуктами питания, медикаментами, теплой одеждой, а также газовыми плитами и тепловыми пушками отправилась в подразделение 503 мотострелкового полка, сообщили 20 октября в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Была организована доставка очередной партии помощи в поддержку военнослужащих из Ингушетии, в частности, бойцам 503 мотострелкового полка, 291-й артиллерийской бригады. <…> Для поддержки бойцов было закуплено все самое необходимое: продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, технические устройства, теплая одежда, газовые плиты, тепловые пушки», — говорится в сообщении.

Гуманитарный груз в поддержку военных из Ингушетии был сформирован по поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова. Закупку всего необходимого для бойцов произвели на средства национального фонда развития Ингушетии.