Пенза, 20 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. На территории Пензенской области в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Олег Мельниченко.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

Режим ЧС действует с 18 октября и до особого распоряжения для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Основанием для введения режима ЧС стал значительный материальный ущерб, нанесенный экономике области и сельхозпроизводителям из-за переувлажнения почвы, что привело к гибели посевов сельхозкультур на площади более 100 га.

Ответственным за ликвидацию ЧС назначен зампред правительства — министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области в 2022 году собрали более 3 млн тонн зерна. Этого удалось достичь с помощью внедрения современных технологий и качественных удобрений, считает глава региона Олег Мельниченко.

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