Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Штангист из Грузии Кахи Асанидзе стал победителем молодёжного чемпионата Европы, проходящего в Албании, сообщает 19 октября грузинский телеканал «Имеди».

Штанга покорилась Андрей Пронин (c) ИА REGNUM

Асанидзе, выступавший в весовой категории до 73 кг завоевал две золотые и одну серебряную медали. В этой весовой категории участвовали два члена сборной Грузии — санидзе и Арчил Малакмадзе.

Малакмадзе справился со 135 кг в рывке, после чего был снят с соревнований из-за травмы. Он звершил чемпионат на шестом месте.