Новосибирск, , 09:34 — REGNUM Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин 20 октября в Новосибирске представил коллективу региональной прокуратуры нового прокурора Александра Бучмана. Новый глава регионального ведомства был представлен по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова.

Назначение ИА REGNUM

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым прокурором Новосибирской области назначен Александр Бучман.

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Демешин выразил уверенность в том, что новосибирская прокуратура продолжит профессионально решать все поставленные задачи.

По официальным данным, Александр Бучман в органах прокуратуры служит более 17 лет — прошёл путь от следователя районной прокуратуры до прокурора Амурской области.