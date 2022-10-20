Херсон, , 09:32 — REGNUM Ещё три захваченных нацистским киевским режимом региона на территории б. УССР собираются освободить власти Херсонской области. Об этом 20 октября заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что взаимодействие России с Секретариатом ООН и генсеком международной организации будет пересмотрено в случае их участия в «расследовании», связанном с обвинениями в поставках иранских беспилотников.