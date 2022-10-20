Херсон, 20 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Ещё три захваченных нацистским киевским режимом региона на территории б. УССР собираются освободить власти Херсонской области. Об этом 20 октября заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что взаимодействие России с Секретариатом ООН и генсеком международной организации будет пересмотрено в случае их участия в «расследовании», связанном с обвинениями в поставках иранских беспилотников.