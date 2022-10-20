Москва, 20 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

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В составе ЦСКА дубль оформил защитник Даррен Диц, ещё по шайбе забросили Антон Слепышев, Ярослав Дыбленко и Владислав Каменев. У «Куньлуня» отличился форвард Девин Броссо.

ЦСКА одержал первую победу над «Куньлунем» в нынешнем сезоне. До этого дважды побеждала пекинская команда.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в Западной конференции, на счету команды 27 очков. «Куньлунь» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 19 очками.

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