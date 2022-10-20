Бухарест, , 09:31 — REGNUM Лидеры парламентской коалиции Румынии одобрили законопроект о введении с 1 января 2023-го года фиксированных государственных цен на электроэнергию для бытовых и промышленных потребителей страны. Об этом 20 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Электроэнергия Kate Ter Haar

Как утверждают авторы документа, новшество позволит сэкономить соответствующие средства сотням тысяч владельцев частных квартир и домов. Кроме того, это гарантирует привлечение дополнительного капитала на регулярную подачу энергоносителей в школы и больницы.

Документ должен быть подписан президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. При этом глава государства заявил о намерении завизировать его в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, из-за введенных Евросоюзом экономических санкций против Российской Федерации в Румынии резко выросли тарифы на электричество. В ряде регионов начались «веерные» отключения света, которых страна не знала с конца 1980-х годов.