Тюмень, 20 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Юргинском районе Тюменской области устанавливается карантин по туберкулёзу птиц. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Курица

При проведении лабораторных исследований в Тюменской областной ветеринарной лаборатории в доставленном образце трупов домашней птицы из Юргинского района были выявлены бактерии Mycobacterium avium.

Поэтому с 19 октября 2022 года установлен карантин по туберкулёзу птиц на территории личного подсобного хозяйства Юргинского района.

Клиническими признаками туберкулёза у птиц проявляется снижением яйценоскости, истощением, хромотой, диареей, желтушностью слизистых оболочек и кожного покрова.